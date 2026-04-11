Посол Середин: Россия и Доминикана прорабатывают возобновление авиасообщения

Государственные структуры России и Доминиканской Республики прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами, заявил посол России в республике Алексей Середин.
Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.
12 апреля исполняется год с начала работы российского посольства в Санто-Доминго.
По словам Середина, прогнозировать точные сроки запуска авиарейсов пока рано, однако профильные ведомства обеих стран всесторонне изучают данную тему.
Он подчеркнул, что в республике ожидают возвращения перелётов, так как это позитивно скажется на туризме и торгово-экономическом сотрудничестве.
«В проработку данного весьма специфического вопроса у нас в России непосредственно вовлечены Минтранс и Росавиация», — пояснил Середин.
30 июня в Минтрансе России сообщали о готовности возобновить авиасообщение с Доминиканской Республикой.