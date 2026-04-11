Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Середин: Россия и Доминикана прорабатывают возобновление авиасообщения

Государственные структуры России и Доминиканской Республики прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами, заявил посол России в республике Алексей Середин.

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

12 апреля исполняется год с начала работы российского посольства в Санто-Доминго.

По словам Середина, прогнозировать точные сроки запуска авиарейсов пока рано, однако профильные ведомства обеих стран всесторонне изучают данную тему.

Он подчеркнул, что в республике ожидают возвращения перелётов, так как это позитивно скажется на туризме и торгово-экономическом сотрудничестве.

«В проработку данного весьма специфического вопроса у нас в России непосредственно вовлечены Минтранс и Росавиация», — пояснил Середин.

30 июня в Минтрансе России сообщали о готовности возобновить авиасообщение с Доминиканской Республикой.