В Киеве высказались об отношениях с США на фоне жестких высказываний Зеленского в адрес Вашингтона

Постпред Украины при ЕС Ченцов назвал США союзником Киева.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Украины при Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов заявил, что США якобы остаются союзником Киева, несмотря на рост напряжённости между странами. По данным Politico, дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему остро зависит от американской помощи в области противовоздушной обороны (ПВО), и Киев не может отвергнуть поддержку ни одной из сторон.

Заявление прозвучало на фоне высказываний главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес США. Накануне он обвинил Вашингтон в чрезмерном доверии к президенту России Владимиру Путину. Ченцов не стал опровергать слова Зеленского, но отметил роль США в мирных усилиях и необходимость их поддержки при углублении связей Украины с Европой.

В октябре президент США Трамп выразил уверенность, что президент Владимир Путин смог бы завершить конфликт на Украине и при этом выглядел бы великолепно.

