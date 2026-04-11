Постоянный представитель Украины при Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов заявил, что США якобы остаются союзником Киева, несмотря на рост напряжённости между странами. По данным Politico, дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему остро зависит от американской помощи в области противовоздушной обороны (ПВО), и Киев не может отвергнуть поддержку ни одной из сторон.
Заявление прозвучало на фоне высказываний главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес США. Накануне он обвинил Вашингтон в чрезмерном доверии к президенту России Владимиру Путину. Ченцов не стал опровергать слова Зеленского, но отметил роль США в мирных усилиях и необходимость их поддержки при углублении связей Украины с Европой.
В октябре президент США Трамп выразил уверенность, что президент Владимир Путин смог бы завершить конфликт на Украине и при этом выглядел бы великолепно.