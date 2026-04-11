Лавров: Брюссель придерживается нацистской идеологии в подходах к правам человека

Заявления пресс-секретаря Европейской комиссии (ЕК) Паулы Пинью о контактах глав МИД России и Венгрии демонстрирует признание верховенства идеологии нацизма в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути отстаивания прав национальных меньшинств, — цитирует политика ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призвал лидера Украины Владимира Зеленскома восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатской области, а не устраивать «театральные представления».

Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что Европейский союз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию России.

Аналитики журнала American Thinker также считают, что Украина фактически находится в состоянии экономической и энергетической войны против Словакии и Венгрии.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
