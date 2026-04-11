Заявления пресс-секретаря Европейской комиссии (ЕК) Паулы Пинью о контактах глав МИД России и Венгрии демонстрирует признание верховенства идеологии нацизма в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути отстаивания прав национальных меньшинств, — цитирует политика ТАСС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призвал лидера Украины Владимира Зеленскома восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатской области, а не устраивать «театральные представления».
Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что Европейский союз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию России.
Аналитики журнала American Thinker также считают, что Украина фактически находится в состоянии экономической и энергетической войны против Словакии и Венгрии.