Le Point: Более 20 тысяч бойцов ВСУ не вернулись из Франции после лечения

За 2025 год страну не покинули свыше 20 тысяч военнослужащих. Эти данные приводятся изданием со ссылкой на собственное расследование.
Как уточняется в материале, каждый третий пациент из ВСУ, отправленный на реабилитацию во Францию, предпочел остаться там. Получается, что десятки тысяч человек использовали медицинские программы для легального выхода из состава армии.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области дезертиры ВСУ нападают на людей и торгуют оружием. При этом полицейские боятся конфликтов с ними.
