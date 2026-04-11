Посол Лейтер: Израиль отказался обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Накануне Ливан через американских посредников попросил приостановить удары по своей территории. По данным Axios, премьер Биньямин Нетаньяху пока не принял окончательного решения по этой просьбе.
В четверг глава израильского правительства поручил кабмину начать прямые переговоры с Бейрутом. Целью названы разоружение шиитской группировки и достижение мира между странами.
Этому предшествовали контакты между Ираном и США о двухнедельном перемирии. Предполагалось, что пауза в боевых действиях в Ливане будет соблюдаться. «Хезболла» тогда временно остановила свои атаки против Израиля.
Однако после интенсивных ударов по Бейруту и южным районам Ливана со стороны израильской армии шиитское сопротивление в четверг возобновило обстрелы. Что будет дальше — зависит от позиции Нетаньяху по просьбе ливанской стороны.
Как сообщалось ранее, встреча израильского и ливанского послов намечена на 14 апреля в здании Государственного департамента США в Вашингтоне. Стороны планировали определить дату старта переговоров о прекращении огня.
