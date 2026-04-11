«Что Трамп может учудить»: журналист выразил опасения за судьбу Мелании Трамп после заявления про Эпштейна

Президент США Дональд Трамп может наказать свою супругу Меланию после того, как она публично опровергла слухи о её личных связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, хозяин Белого дома и так терпит поражение в конфликте с Ираном и срывается на журналистах, а теперь еще и разгневан тем, что жена привлекла внимание к теме Эпштейна.
«Нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов», — заявил Христофору.
9 апреля Мелания Трамп, выступая в Белом доме, заявила, что никогда не имела никаких отношений с Эпштейном. Она подчеркнула, что они не были друзьями. По словам первой леди США, она не являлась жертвой финансиста. Решение первой леди США публично опровергнуть слухи о ее связи с Эпштейном вскоре прокомментировало издание Neue Zurcher Zeitung. Авторы обратили внимание, что действия Мелании противоречат ранее выбранной стратегии ее мужа.