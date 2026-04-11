РИАН: НПО Chemonics International намерена вывезти сотни человек с Украины

Американская НПО Chemonics International намерена вывезти сотни человек с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британских госзакупок.
Как выяснило агентство, британское подразделение организации под названием Chemonics UK 18 марта разместило контракт на оказание «экстренных транспортных услуг». Он предполагает возможную эвакуацию сотрудников проекта, их родственников и домашних животных.
Так, речь может идти о перевозке от 150 до 350 человек. Маршруты проходят как по территории Украины, так и за ее пределы — в Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию. От подрядчика требуется обеспечить безопасную логистику и при необходимости координировать действия с местными властями.
Контракт рассчитан на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. В документации отмечается, что маршруты и формат перевозок будут зависеть от текущей обстановки и ограничений на передвижение.
Кроме того, в марте Chemonics разместила и другие тендеры, связанные с Украиной. В частности, они касаются поставок транспорта, медицинского оборудования, а также работ по ремонту противорадиационных укрытий и установке модульных систем.
При этом агентство обращает внимание, что фонд ведет не только материально-техническую деятельность. В опубликованных вакансиях указано участие в проектах, связанных с детьми, пострадавшими от боевых действий, включая координацию и мониторинг таких инициатив.
Тем временем стало известно, сколько вывезли с Украины на взятки еврочиновникам в феврале. По данным ТАСС, со ссылкой на силовые структуры, через аэропорт Бухареста могли транспортировать до десяти миллионов долларов наличными. И именно благодаря этим средствам, предположительно, Киев заручался поддержкой ЕС.