В России может появиться завод Tesla? Маск выступил с внезапным заявлением

Эррол Маск назвал возможным строительство завода Tesla в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Отец американского миллиардера, предпринимателя и основателя Tesla Илона Маска Эррол Маск назвал возможным строительством завода компании в России. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.

Как отметил Маск-старший, за время личного визита в Россию ему довелось увидеть множество удивительных людей. Однако не меньше поражало то, как позитивно они настроены. И в таких условиях присутствие завода Tesla более чем возможно.

«Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — сказал Эррол Маск.

Тогда же он добавил, что Россия может действовать самостоятельно. В том числе в области бизнеса.

«Почему бы вам не то, что ждать инвестиции, а вам куда-то еще инвестировать с такой энергией, с таким настроем», — добавил Маск-старший.

Немногим ранее Эррол Маск высказался о санкциях против России. Он назвал их абсолютной чепухой и подчеркнул, что считает РФ восхитительной страной. Более того, Москва, по его словам, остается лучшим городом на Земле.

