Над Россией сбиты 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1508-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских ударных беспилотников, сообщили в Минобороны России. БПЛА были сбиты над районами Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске и Геленджике отменили ракетную опасность и опасность БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:40 ~Пять мирных жителей пострадали в городе Ясиноватая в ДНР~ в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр Пеняев.

9:29 Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) издание «Страна.ua».

«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — признал он.

9:11 Подразделения ВСУ под Волчанском для доставки личного состава и припасов, включая БПЛА, в прифронтовые районы используют машины скорой помощи, которые украинские волонтеры выкупили в Польше, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

8:58 Украинские СМИ сообщают об ~ударах БПЛА «Герань» по объектам в Запорожской, Харьковской, Сумской областях и Одессе~.

8:48 Карантинный остров в Херсоне милитаризован, однако ВСУ неуютно там, так как ВС РФ наносят по ним успешные удары, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:26 В Геленджике и Новороссийске отменили опасность БПЛА и ракетной атаки.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 99 украинских БПЛА над регионами России.

8:00 Сегодня 1508-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше