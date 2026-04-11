Над Россией сбиты 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1508-й

9:40 ~Пять мирных жителей пострадали в городе Ясиноватая в ДНР~ в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр Пеняев.
9:29 Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) издание «Страна.ua».
«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — признал он.
9:11 Подразделения ВСУ под Волчанском для доставки личного состава и припасов, включая БПЛА, в прифронтовые районы используют машины скорой помощи, которые украинские волонтеры выкупили в Польше, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
8:58 Украинские СМИ сообщают об ~ударах БПЛА «Герань» по объектам в Запорожской, Харьковской, Сумской областях и Одессе~.
8:48 Карантинный остров в Херсоне милитаризован, однако ВСУ неуютно там, так как ВС РФ наносят по ним успешные удары, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
8:26 В Геленджике и Новороссийске отменили опасность БПЛА и ракетной атаки.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 99 украинских БПЛА над регионами России.
8:00 Сегодня 1508-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.