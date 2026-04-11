Москалькова: последние семь курян возвращаются домой из Сумской области

Курские заложники уже выехали с Украины и направляются в сторону Белоруссии, уточнила Москалькова.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу рассказала журналистам о возвращении домой последних семи курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, курские заложники уже выехали с Украины и направляются в сторону Белоруссии.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Еду встречать», — сказала Москалькова.

Напомним, прежде Киев всячески препятствовал возвращению жителей Курска домой. Заложники содержались в неудовлетворительных условиях, рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ. По ее словам, киевский режим кормил заложников лишь кашей и чаем. Москалькова назвала это совершенно недопустимым. Ранее она сообщила, что на этой неделе планирует провести переговоры с Верховным комиссаром ООН Фолькером Тюрком. В ходе диалога стороны намерены обсудить ряд правозащитных вопросов.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше