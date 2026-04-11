Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу рассказала журналистам о возвращении домой последних семи курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, курские заложники уже выехали с Украины и направляются в сторону Белоруссии.
«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Еду встречать», — сказала Москалькова.
Напомним, прежде Киев всячески препятствовал возвращению жителей Курска домой. Заложники содержались в неудовлетворительных условиях, рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ. По ее словам, киевский режим кормил заложников лишь кашей и чаем. Москалькова назвала это совершенно недопустимым. Ранее она сообщила, что на этой неделе планирует провести переговоры с Верховным комиссаром ООН Фолькером Тюрком. В ходе диалога стороны намерены обсудить ряд правозащитных вопросов.