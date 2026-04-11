«Подслушивать грешно»: Лавров отреагировал на утечку разговора с Сийярто

Власти стран Евросоюза должны научить своих журналистов профессиональной этике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, прокомментировав утечку его бесед с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Российский политик ответил на слова пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая назвала данные о контактах Лаврова и Сийярто возможным свидетельством координации между Москвой и Будапештом.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в прямые обязанности глав внешнеполитических ведомств входит поддержание политического диалога.

— Конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя — лучше помалкивать, — добавил Лавров.

Дипломат также обратил внимание на то, что в разговорах с Сийярто речь шла исключительно о защите прав венгров на Украине, передает пресс-служба ведомства.

Еще 24 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что украинские специальные службы прослушивали телефон главы МИД страны Петера Сийярто, получив его номер от местного журналиста.

