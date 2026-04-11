Токаев пожелал успехов космической программе США

Глава государства направил поздравительное письмо Президенту США по случаю успешного завершения миссии «Артемида-2», которая стала первым полетом человека к Луне за последние полвека и обозначила новую веху в освоении космоса, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Оценка космического прорыва

В своем послании Президент отметил значимость достижений американской науки, подчеркнув их вклад в развитие мировой космонавтики.

Было отмечено, что подобные проекты:

  • расширяют горизонты научного познания
  • вдохновляют новое поколение ученых и инженеров
  • способствуют развитию международного сотрудничества в космосе

Поздравление и пожелания

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту США Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других космических инициатив.

Новый этап освоения Луны

Миссия «Артемида-2» рассматривается как важный шаг в возобновлении пилотируемых полетов к Луне и развитии долгосрочных программ исследования космоса.

