Токаев пожелал успехов космической программе США

Оценка космического прорыва
В своем послании Президент отметил значимость достижений американской науки, подчеркнув их вклад в развитие мировой космонавтики.
Было отмечено, что подобные проекты:
- расширяют горизонты научного познания
- вдохновляют новое поколение ученых и инженеров
- способствуют развитию международного сотрудничества в космосе
Поздравление и пожелания
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту США Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других космических инициатив.
Новый этап освоения Луны
Миссия «Артемида-2» рассматривается как важный шаг в возобновлении пилотируемых полетов к Луне и развитии долгосрочных программ исследования космоса.