Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Кондратьевым ситуацию с разливом мазута в Черном море

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В этом году будут открыты все пляжи Краснодарского края, доложил Владимиру Путину глава региона Вениамин Кондратьев, оценивая ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе.

Источник: © РИА Новости

Президент провел встречу с губернатором накануне поздно вечером в Кремле.

«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — заявил Кондратьев.

По его словам, принятые меры, включая замену песка на 50 сантиметров или досыпку на такую же глубину в местах выбросов, позволяют использовать пляжи, согласно заключению Роспотребнадзора.

На встрече обсудили и экономическую ситуацию на Кубани. Путин подчеркнул, что регион вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

Кондратьев уточнил, что посевная кампания идет успешно, в этом году ожидается большой урожай. Краснодарский край остается лидером по производству сельхозпродукции. При этом в регионе сеют только отечественные семена пшеницы, риса и сои.

Губернатор также поблагодарил президента за принятие закона о виноградарстве и виноделии.

«За шесть лет у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи. А это не просто посеять. Это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — отметил глава региона.

На Кубани активно развивают и такие сферы, как промышленность и IT-отрасль, добавил Кондратьев.

