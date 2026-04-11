Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Кондратьевым

Встреча состоялась вечером 10 апреля. Президент обсудил с главой региона посевную кампанию и назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края. Кондратьев обратил внимание на динамику валового регионального продукта. По его словам, ВРП Краснодарского края вырос с 3 трлн рублей в 2021 году до 5,8 трлн рублей в 2025 году.