Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Кондратьевым

Накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом в субботу сообщили пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась вечером 10 апреля. Президент обсудил с главой региона посевную кампанию и назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края. Кондратьев обратил внимание на динамику валового регионального продукта. По его словам, ВРП Краснодарского края вырос с 3 трлн рублей в 2021 году до 5,8 трлн рублей в 2025 году.
«Хорошие показатели», — подчеркнул Путин.
Предыдущая встреча главы государства с Кондратьевым состоялась в марте 2025 года. 8 апреля глава государства провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. По итогам разговора Путин отметил хорошие показатели региона в строительном секторе и сельском хозяйстве.