Из-за атаки дрона на нефтебазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар

В Краснодарском крае минувшей ночью в результате падения обломков сбитого беспилотника на территории нефтебазы начался пожар, сообщает пресс-служба краевого оперштаба.
К тушению привлекли 80 человек и 29 единиц техники. К утру пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
Промышленные объекты на территории региона регулярно подвергаются украинским налетам. Так, в середине марта при атаке дронов возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне города Лабинска. Огонь потушили спустя два дня.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.