Буданов: Украина неспособна самостоятельно производить военную технику

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Украина утратила способность самостоятельно производить военную технику, такую как танки и ракеты, производство дронов также полностью зависит от западных партнеров Киева. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. Мы пользователи, не более того», — приводит его слова украинское издание «Страна».
По его данным, Буданов указал и на тот факт, что Украина утратила возможность производить системы наведения, без которых не будет «полноценной танковой и ракетной программы». «Сколько мы танков построили? Ровно ноль. Ракеты начали [производить], но там тоже есть нюансы, скажем прямо, причем серьезные», — добавил он.
По словам Буданова, в этих условиях западные партнеры Украины не продают ей «определенные узлы, агрегаты», необходимые в производстве военной техники, а самостоятельно страна перестала их производить 20 лет назад.