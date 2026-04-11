Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан для переговоров

Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в состав которой также входят специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, приземлилась 11 апреля на авиабазе в Исламабаде на двух самолетах ВВС США, пишет Reuters. Их встретили командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир и министр иностранных дел Ишак Дар.
Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла ранее.
Как отмечает Reuters, это будут переговоры на наивысшем уровне между США и Ираном после Исламской революции 1979 года. Прямые переговоры между делегациями США и Ирана велись перед началом военной кампании в конце февраля, в них участвовали Уиткофф и Кушнер. За последние недели переговоры между сторонами были непрямыми, сообщения передавали посредники — Оман, Турция, Египет и Пакистан.
Как сообщили источники Reuters в Исламабаде, пакистанские официальные лица провели отдельные предварительные переговоры с передовыми группами с обеих сторон. «Мы настроены очень позитивно», — сказал другой пакистанский источник, близкий к переговорам. На вопрос о том, завершатся ли переговоры 11 апреля, источник ответил: «Пока рано говорить. Им дано указание либо заключить сделку, либо отказаться от нее. Поэтому они не спешат. Эти переговоры не ограничены по времени».
Вэнс, выступая перед поездкой в Пакистан, заявил, что ожидает положительного результата, но, как передает Reuters, добавил: «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива к их предложениям». О риске обмана на переговорах со стороны США предупреждал и Галибаф. Он отметил, что в прошлом опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачей и нарушением условий контракта.
В ночь на 11 апреля посольство Ирана в ЮАР сообщило, что американская сторона приняла предварительные условия Тегерана для переговоров. Среди требований Ирана были прекращение огня в Ливане, а также разморозка иранских активов, говорил Галибаф.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.