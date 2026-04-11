Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан для переговоров

Вэнс, выступая перед поездкой в Пакистан, заявил, что ожидает положительного результата, но, как передает Reuters, добавил: «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива к их предложениям». О риске обмана на переговорах со стороны США предупреждал и Галибаф. Он отметил, что в прошлом опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачей и нарушением условий контракта.