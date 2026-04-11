CNN узнал, что Китай готовится поставить Ирану новые системы ПВО

Американские разведслужбы располагают данными, что Китай в ближайшие недели намерен поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три осведомленных источника.
По сведениям источников телеканала, речь идет о поставках переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые способны представлять угрозу для низколетящих самолетов США. Отмечается, что Китай может осуществить поставки через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Прямые поставки систем ПВО китайским правительством были бы значительной эскалацией, выходящей за рамки поставок технологий двойного назначения, которые китайские компании продолжают продавать Ирану, несмотря на санкции.
Официальный Пекин категорически отвергает обвинения в свой адрес. «Как ответственная держава Китай неизменно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздерживаться от необоснованных обвинений, злонамеренных инсинуаций и сенсаций. Надеемся, что заинтересованные стороны будут делать больше для содействия деэскалации», — заявил в ответ на запрос телеканала представитель посольства КНР в Вашингтоне.
На этой неделе Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Договоренность была достигнута при посредничестве Пакистана.