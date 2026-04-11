IRIB сообщил о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде, включая отсутствие результата, сообщает IRIB.

Источник: РБК

О том, что говорить как о результатах саммита, так и о его сроках рано, сообщил пакистанский собеседник Reuters.

«Пока рано говорить. Им дано указание либо заключить сделку, либо отказаться от нее. Поэтому они не спешат. Эти переговоры не ограничены по времени», — сказал он.

Переговоры между США и Ираном проходят 11 апреля в Исламабаде. Иранская делегация прибыла на место минувшей ночью, позже Reuters сообщило о прилете американской делегации, в состав которой входит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По данным The Washington Post, США намерены поднять вопрос освобождения американских граждан, удерживаемых в плену в Иране. По оценкам правозащитных организаций, речь идет как минимум о шести человек.

В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США Дональд Трамп называл их рабочей основой для переговоров. Тегеран и Вашингтон, однако, уже обвинили друг друга в нарушениях договоренностей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше