IRIB сообщил о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США

В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США Дональд Трамп называл их рабочей основой для переговоров. Тегеран и Вашингтон, однако, уже обвинили друг друга в нарушениях договоренностей.