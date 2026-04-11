IRIB сообщил о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде, включая отсутствие результата, сообщает IRIB.
О том, что говорить как о результатах саммита, так и о его сроках рано, сообщил пакистанский собеседник Reuters.
«Пока рано говорить. Им дано указание либо заключить сделку, либо отказаться от нее. Поэтому они не спешат. Эти переговоры не ограничены по времени», — сказал он.
Переговоры между США и Ираном проходят 11 апреля в Исламабаде. Иранская делегация прибыла на место минувшей ночью, позже Reuters сообщило о прилете американской делегации, в состав которой входит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По данным The Washington Post, США намерены поднять вопрос освобождения американских граждан, удерживаемых в плену в Иране. По оценкам правозащитных организаций, речь идет как минимум о шести человек.
В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США Дональд Трамп называл их рабочей основой для переговоров. Тегеран и Вашингтон, однако, уже обвинили друг друга в нарушениях договоренностей.
