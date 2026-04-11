Times: Стармер находился в отпуске в разгар войны в Иране

По данным газеты, премьер-министр Великобритании вернулся в Соединенное Королевство вечером 7 апреля.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер находился в отпуске в Испании на этой неделе в тот момент, когда война в Иране оказалась на пороге опасной эскалации. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, глава правительства вернулся в Соединенное Королевство вечером 7 апреля на обычном коммерческом рейсе, а на следующий день вылетел в турне по странам Ближнего Востока — после того, как Соединенные Штаты объявили о двухнедельном режиме прекращения огня.

В свою очередь газета The Daily Express замечает, что пребывание Стармера на испанском пляже в разгар войны, которая привела к повышению стоимости жизни миллионов британцев, «вызывает неприятные ассоциации» с ситуацией 2021 года. Тогда в момент, когда талибы захватили Кабул в Афганистане, Борис Джонсон и Доминик Рааб, занимавшие посты премьер-министра и главы МИД соответственно, находились в отпусках. Раабу это стоило должности, а среди тех, кто подверг их самой жесткой критике был Стармер в качестве лидера оппозиционной Лейбористской партии.

«Вы не можете координировать международные ответные действия с пляжа. Я не находился бы в отпуске во время падения Кабула», — заявил тогда Стармер.

