Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что украинские беспилотники производятся исключительно из иностранных компонентов на импортном оборудовании, назвав Украину лишь «пользователем». Он также заявил, что Киев утратил способность производить системы наведения, что ставит под угрозу танковые и ракетные программы, передает «Страна».
«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее, — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — сказал он.
Буданов также сообщил, что Украина не построила ни одного нового танка за время полномасштабной войны. «Многие говорят: “Вот страна же танкостроительная, ракетостроительная, да? Сколько мы танков построили? Ровно ноль”, — отметил политик.
Касаясь ракетной программы, он признал наличие «серьезных нюансов». По его словам, «союзники» Украины сознательно не продают Киеву ключевые узлы и агрегаты. «А свое мы утратили возможность производить, как раз лет 20 назад. Когда-то умели, а потом потеряли», — сказал Буданов.
Лидер Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что более 80% целей на поле боя уничтожают именно дроны. Он утверждал, что абсолютное большинство устройств было выпущено местными производствами.
Российские власти неоднократно отчитывались о наращивании выпуска беспилотников. Президент Владимир Путин говорил, что дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии.
Власти России осуждают поставки вооружений Украине.
