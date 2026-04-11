Reuters рассказал, как Telegram стал «инкубатором» нарративов за Орбана

Кандидатуру Орбана поддерживают США — вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс приезжал в Венгрию перед выборами и публично выразил нынешнему премьер-министру одобрение. Как писало Politico, Евросоюз опасается переизбрания Орбана и готовит варианты действий на этот случай. При Орбане Будапешт неоднократно блокировал антироссийские и проукраинские решения ЕС — в частности, Венгрия наложила вето на кредит Киеву в размере €90 млрд. Венгерские власти также обвинили Киев в намеренной блокировке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»: сырье перестало поступать в Венгрию с начала этого года.