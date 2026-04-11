Reuters рассказал, как Telegram стал «инкубатором» нарративов за Орбана

В мессенджерах и соцсетях начали распространяться однотипные посты и сообщения, пытающиеся вызвать чувство страха перед возможным поражением партии ФИДЕС Виктора Орбана на выборах, следует из данных исследования Vox Harbor, передает Reuters. Согласно ему, изначально контент, содержащий «проорбановский нарратив», появляется в Telegram.
Исследователи Vox Harbor проанализировали свыше 628 тыс. сообщений с начала года по 7 апреля. Исследование основывалось исключительно на сообщениях в Telegram, который в Венгрии менее популярен, чем такие платформы, как Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и TikTok.
Исследователи назвали Telegram «инкубатором» для нарративов в поддержку Орбана, которые затем подхватывают другие соцсети. Reuters, в свою очередь, изучил посты в Facebook и X (Twitter) и нашел сотни сообщений, повторяющих темы из Telegram — зачастую с идентичными заголовками.
Глава венгерского аналитического центра Political Capital Петер Креко рассказал агентству, что его организация вместе с Венгерской обсерваторией цифровых медиа проанализировала контент в TikTok и Facebook. Ознакомившись с выводами исследования о Telegram, Креко отметил: «Нарративы абсолютно одинаковы. Мы обнаружили много скоординированного поведения и в TikTok, и в Facebook… Во многих случаях это выглядит как просто переведенный русскоязычный контент».
В ответ на запрос Reuters представители Telegram заявили, что являются политически нейтральной платформой, поддерживающей право каждого на мирную свободу слова.
Венгерская оппозиция, особенно партия «Тиса» Петера Мадьяра, обвиняет Орбана и его партию в «беспрецедентной кампании дезинформации» через ТВ, соцсети и ИИ-контент, чтобы запугать избирателей перспективой победы проевропейских сил, пишет Reuters. Сам Орбан утверждает, что представляет факты, а его противники пользуются пропагандой Брюсселя.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Cогласно опросу 21 Research Centre от начала апреля, ФИДЕС уступает оппозиционной правоцентристской «Тисе» Мадьяра: последней прогнозируют 56% голосов, ФИДЕС — 37%. Исследование центра Zavecz Research дает похожие цифры: «Тиса» может рассчитывать на 51%, правящая партия — на 38%.
Орбан построил свою предвыборную кампанию на критике иностранного вмешательства со стороны Украины, которая, по его словам, собирается втянуть Венгрию в «войну с Россией». Мадьяр, в свою очередь, сконцентрировался на внутренней политике — антикоррупционной программе и стагнации венгерской экономики, писала Financial Times.
Орбан, лидер партии ФИДЕС, занимал пост главы венгерского правительства в 1998—2002 годах, затем вернулся к власти в 2010 году и сейчас находится на четвертом сроке подряд. Победа ФИДЕС на предстоящих выборах позволит ему стать премьер-министром в шестой раз.
Кандидатуру Орбана поддерживают США — вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс приезжал в Венгрию перед выборами и публично выразил нынешнему премьер-министру одобрение. Как писало Politico, Евросоюз опасается переизбрания Орбана и готовит варианты действий на этот случай. При Орбане Будапешт неоднократно блокировал антироссийские и проукраинские решения ЕС — в частности, Венгрия наложила вето на кредит Киеву в размере €90 млрд. Венгерские власти также обвинили Киев в намеренной блокировке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»: сырье перестало поступать в Венгрию с начала этого года.
