Reuters узнал о состоянии верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, полученных в результате авиаудара в конце февраля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника из ближайшего окружения рахбара.

Источник: РБК

Собеседники агентства утверждают, что в результате удара по резиденции верховного лидера в центре Тегерана в первый день войны США и Израиля лицо Хаменеи было обезображено, он получил тяжелые травмы ног. При этом, по словам источников, иранский лидер «сохраняет ясность ума» — он принимает участие в совещаниях с высокопоставленными чиновниками посредством аудиоконференций и продолжает принимать решения по важным вопросам, в том числе переговорам с Вашингтоном.

56-летний Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, 28 февраля в результате ударов США и Израиля. По данным агентства Fars, при атаке погибли также дочь, невестка и зять бывшего иранского верховного лидера. Агентство Mehr писало также о смерти 14-месячной внучки Хаменеи.

Reuters отмечает, что после ранения Хаменеи не появлялся публично, а его местонахождение и состояние не раскрываются. С момента назначения 8 марта не публиковались фото, видео или аудиозаписи с его участием. Исключением, как ранее обратила внимание The Times, стало видео, показанное по телевидению, на котором лидер входит в оперативный штаб и анализирует карту израильского ядерного исследовательского центра в Димоне.

The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок также писала, что Моджтаба Хаменеи проходит лечение в иранском городе Кум и находится в тяжелом состоянии без сознания. Между тем представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заверил, что с Хаменеи «все в порядке». Чиновник связал отсутствие публичных выступлений верховного лидера с военной обстановкой.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, не исключал, что Моджтаба Хаменеи мертв или находится в крайне тяжелом состоянии, поскольку «он пропал». Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что тот был «ранен и, вероятно, обезображен».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше