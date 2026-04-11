Мэр Красноярска проведет встречу с жителями Центрального района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 апреля Сергей Верещагин встретится с жителями Центрального района Красноярска.
Разговор пройдет в школе № 155 в 19:00.
Отметим, это последняя встреча с жителями районов, совершенная этой весной. Повторная серия бесед пройдет осенью, сообщил мэр.
«По итогам встреч с вами набран приличный объем работ. Каждую неделю сверяемся с коллегами по решениям, выезжаем на проблемные места, вместе с красноярцами обсуждаем задачи. Стараемся регулярно публиковать итоги реализованного», — написал Сергей Верещагин в личном канале MAX.
