Bloomberg узнал, почему Британия тормозит передачу Чагоса Маврикию

Великобритания приостановила план по передаче архипелага Чагос с военной базой Диего-Гарсия под руководство Маврикия из-за отсутствия поддержки со стороны США, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя британского правительства.
Агентство пишет, что Лондон уже подписал договор с Маврикием, однако законопроект о реализации передачи еще не прошел через парламент. Правительство премьер-министра Кира Стармера заявило, что не будет реализовывать договор без поддержки Вашингтона, передает Bloomberg.
Как стало известно газете Times, Лондон пытается уговорить Белый дом изменить мнение по поводу Чагоса. Однако законопроект о передаче уже не будет включен в речь короля в следующем месяце.
Власти также опасаются, что Маврикий подаст судебный иск, предоставляющий ему доступ к водам вокруг Диего-Гарсии, что затруднит размещение атомных подводных лодок на базе и патрулирование окружающих вод.
Источник в правительстве сообщил Times, что аэродром на этой базе является «важнейшим стратегическим активом как для Великобритании, так и для США». «Обеспечение его долгосрочного операционного будущего — единственная цель этой сделки», — добавил он.
Весной 2025 года Великобритания заключила договор о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. При этом Лондон планировал арендовать Диего-Гарсию на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу.
Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку «актом полной слабости» и обратился к Стармеру с требованием не отдавать Диего-Гарсию. «Мы всегда будем готовы сражаться за Великобританию, но она должна оставаться сильной», — заявил американский лидер.
