Зеленский заявил о готовности соблюдать пасхальное перемирие

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
«Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Пасха должна быть временем тишины и безопасности», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Он добавил, что обсудил с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским порядок действий войск в ходе перемирия. «Обсудили с главнокомандующим Вооруженных сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны», — уточнил Зеленский.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника. В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО, тогда оно было трехдневным.