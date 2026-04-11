США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в Катаре и иных иностранных банках, сообщил высокопоставленный иранский источник Reuters.
По его словам, этот шаг демонстрирует «серьезность» намерений США на переговорах в Исламабаде, он «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив».
Соединенные Штаты не сделали никаких публичных заявлений по вопросу разморозки активов, пишет агентство.
Разморозку иранских активов главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл в качестве одного из двух требований Ирана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане — союзнике Ирана. Иранское посольство в ЮАР в ночь на 11 апреля сообщило, что Вашингтон согласился с предварительными требованиями.
11 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями Ирана и США. Переговорщики уже прибыли в столицу Пакистана. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Как отмечает Reuters, это будут переговоры на наивысшем уровне между США и Ираном после Исламской революции 1979 года. «Мы настроены очень позитивно», — сказал Reuters пакистанский источник, близкий к переговорам.
Материал дополняется.