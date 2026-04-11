США согласились разморозить иранские активы

США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в Катаре и иных иностранных банках, сообщил высокопоставленный иранский источник Reuters.

Источник: РБК

По его словам, этот шаг демонстрирует «серьезность» намерений США на переговорах в Исламабаде, он «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив».

Соединенные Штаты не сделали никаких публичных заявлений по вопросу разморозки активов, пишет агентство.

Вечером 10 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что США разрешили разблокировать $6 млрд замороженных активов Ирана «Представители Катара и Кореи работают над переводом денег в Иран в течение нескольких дней», — написал КСИР в телеграм-канале.

Разморозку иранских активов главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл в качестве одного из двух требований Ирана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане — союзнике Ирана. Иранское посольство в ЮАР в ночь на 11 апреля сообщило, что Вашингтон согласился с предварительными требованиями.

11 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями Ирана и США. Переговорщики уже прибыли в столицу Пакистана. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Как отмечает Reuters, это будут переговоры на наивысшем уровне между США и Ираном после Исламской революции 1979 года. «Мы настроены очень позитивно», — сказал Reuters пакистанский источник, близкий к переговорам.

Материал дополняется.

