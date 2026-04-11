США согласились разморозить иранские активы

11 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями Ирана и США. Переговорщики уже прибыли в столицу Пакистана. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Как отмечает Reuters, это будут переговоры на наивысшем уровне между США и Ираном после Исламской революции 1979 года. «Мы настроены очень позитивно», — сказал Reuters пакистанский источник, близкий к переговорам.