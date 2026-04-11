Зеленский пообещал зеркально соблюдать пасхальное перемирие

Киев пообещал соблюдать пасхальное перемирие зеркально. Зеленский назвал тишину на Пасху шансом для начала реального движения к миру.

Источник: РБК

Украина во время пасхального перемирия будет соблюдать режим тишины и действовать «исключительно зеркально», написал в телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня он обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Информация о зеркальном характере действий Киева и возможном продолжении прекращения огня после Пасхи доведена до российской стороны, подчеркнул украинский лидер. В Кремле отметили, что Россия видела реакцию Украины на пасхальное перемирие, и добавили, что праздник Пасхи важен как для россиян, так и для украинцев.

На этой неделе, 9 апреля, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что оно носит гуманитарный характер.

Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечается 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины (ПЦУ) в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.

В прошлом году Россия также объявила пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Путин тогда заявил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру».

