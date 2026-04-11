Арагчи заявил «о полном недоверии» Ирана перед переговорами с США

Тегеран вступает в переговоры с США с «полным недоверием», заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает агентство Mehr.

Источник: РБК

Тегеран вступает в переговоры с США с «полным недоверием», заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает агентство Mehr.

«В связи с неоднократными нарушениями обязательств и предательством США в отношении дипломатии Иран вступает в переговоры с полным недоверием и будет бороться всеми силами за защиту интересов и прав иранского народа», — сказал Арагчи.

В ходе беседы иранский министр, разъясняя последние события, связанные с военной эскалацией и объявлением прекращения огня, также заявил о необходимости срочных действий международного сообщества для прекращения атак.

В ответ глава МИД Германии приветствовал установление режима прекращения огня и подчеркнул необходимость прекращения атак на Ливан.

11 апреля в Исламабаде состоятся переговоры США и Ирана. Делегации обеих стран уже прибыли в столицу Пакистана. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу Исламской республики, заявил ранее, что Тегеран в случае обмана Вашингтона на переговорах в Исламабаде даст соответствующий ответ. Он отметил, что в прошлом опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачей и нарушением условий контракта.

По данным Reuters, это первые переговоры такого уровня между США и Ираном после 1979 года. Источники агентства в Пакистане сообщили, что стороны проводили предварительные консультации через посредников и не исключили, что переговоры могут не иметь фиксированных сроков завершения.

За три дня до начала саммита, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Вскоре Тегеран передал Вашингтону список из десяти требований, который президент США Дональд Трамп назвал приемлемой основой для диалога. Еще до встречи обе стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше