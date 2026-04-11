Минобороны заявило об ударах по складам морских и дальнобойных дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пораженные объекты, по заявлению ведомства, использовались в интересах ВСУ. Удары по ним были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Поражены также склады хранения безэкипажных катеров и дальнобойных дронов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Накануне вечером взрывы, согласно сообщениям «Суспільне», прогремели в Сумах. В ночь на 11 апреля в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков, была объявлена воздушная тревога.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
