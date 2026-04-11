Bloomberg сообщил о связи переговоров с Ираном с выбором преемника Трампа

Для вице-президента США Джея Ди Вэнса переговоры между США и Ираном проходят 11 апреля в Исламабаде могут стать решающим моментом в карьере, пишет Bloomberg.
Успешная сделка может резко усилить репутацию Вэнса как самостоятельного игрока на мировой арене и укрепить его позиции перед потенциальной президентской кампанией 2028 года. Провал, напротив, способен подорвать его статус внутри администрации и сделать его одним из главных ответственных за неудачу попытки завершить непопулярную войну.
WSJ называет переговоры с Ираном последним испытанием для политика, который, вероятно, «надеется сменить Трампа в Белом доме». Оно «сопряжено с серьезными рисками», подчеркивает газета. Среди предыдущих поручений-испытаний от Трампа — борьба с мошенничеством и злоупотреблениями в федеральных программах социальной помощи. Кроме того, в этом месяце Вэнс ездил в Будапешт, чтобы выразить премьеру Виктору Орбану и правящей партии «Фидес» свою поддержку в преддверии парламентских выборов в Венгрии.
Для президента США Дональда Трампа ставка иная: передав столь чувствительную миссию вице-президенту, он также выигрывает политчиеские очки — успех можно будет приписать себе, а ответственность за неудачу разделить с Вэнсом, о чем президент уже полушутя дал понять на недавнем пасхальном обеде.
Для самого Вэнса миссия осложняется его давней критикой «вечных войн» и военного вмешательства в Иране. Ему приходится балансировать между лояльностью президенту и скепсисом к затяжным военным вмешательствам, а также лавировать в конфликте между иранскими «ястребами» в Республиканской партии и антивоенными консерваторами. «Вэнс, противник интервенционизма, который пытался дистанцироваться от войны на ее ранних этапах, теперь более тесно связан с ее исходом», — отмечает WSJ.
В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана, Трамп называл их рабочей основой для переговоров. Тегеран и Вашингтон, однако, уже обвинили друг друга в нарушениях договоренностей. Тем не менее делегации США и Ирана прибыли в Пакистан для переговоров.
Вэнса в Исламабад сопровождают специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, причем никто из них не имеет традиционного дипломатического опыта, отмечает агентство. В Тегеране, по данным экспертов, к Уиткоффу и Кушнеру относятся с недоверием после провалившегося до войны раунда контактов, и именно фигура Вэнса должна стать для иранцев «новым лицом» переговоров.
«Вэнс попросил мяч, и он его получил. Он может взять на себя ответственность за заключение сделки, которая положит конец войне», — заявил американский чиновник в разговоре с Axios.
Иранские чиновники, пишет издание, считают, что Уиткофф и Кушнер их обманули, и — учитывая старшинство и скептицизм Вэнса по поводу войны — участие вице-президента может обеспечить прогресс. Axios называет эту встречу исторической, — самой высокоуровневой между американскими и иранскими чиновниками с 1979 года — но подчеркивает, что шансы на успех невелики.
Во время предвыборной кампании Трамп и Вэнс позиционировали себя как противников втягивания США в новые «бесконечные войны». 26 февраля 2026 года, всего за двое суток до начала ударов по Ирану, Вэнс в интервью The Washington Post (WP) назвал себя «скептиком в отношении иностранных военных интервенций» и оговорился, что эта позиция близка и президенту США. Разгорающаяся война с Ираном поставила Вэнса в крайне шаткое положение, писала NYT.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.