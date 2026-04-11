CBS опроверг согласие США на разморозку иранских активов

Соединенные Штаты не соглашались разблокировать замороженные иранские активы, заявил высокопоставленный американский чиновник телеканалу CBS News.
Ранее высокопоставленный иранский источник Reuters сообщил, что США согласились разморозить активы Ирана, хранящиеся в Катаре и банках других стран. Он заявил, что этот шаг демонстрирует «серьезность» намерений США на переговорах в Исламабаде и «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив».
Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Ирана для переговоров.
Переговоры США и Ирана проходят 11 апреля в Исламабаде. Reuters и Axios отмечают, что это будут переговоры на наивысшем уровне между США и Ираном после исламской революции 1979 года.
Однако, по информации CBS News, спустя три часа после прибытия американской делегации на место проведения переговоров, переговоры еще не начались.
В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.
Иран и США объявили двухнедельное перемирие в ночь на 8 апреля. Тегеран тогда заявил, что Вашингтон согласился с десятью требованиями Ирана, среди которых обязательство о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, вывод американских боевых сил из региона. Президент США Дональд Трамп назвал их рабочей основой для переговоров.
Однако после заключения перемирия стороны начали фиксировать нарушения его условий. В Тегеране заявили об агрессии Израиля против Ливана, нарушении воздушного пространства Ирана и отрицании права Тегерана на обогащение урана. В ответ Трамп напомнил, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, что не входило в сделку.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.