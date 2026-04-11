Президента Джибути переизбрали на шестой срок

На выборах президента в Джибути победу одержал глава страны Исмаил Омар Гелле, набрав 97,81% голосов. Это будет его шестой срок на посту президента, сообщает Информационное агентство Джибути (ADI).
Выборы прошли 10 апреля, явка составила 80,4%. Оппозиционный кандидат Мохамед Фарах Саматар от Объединенного демократического центра набрал лишь 2,19%.
В Джибути расположено самое большое в мире число иностранных военных баз. На территории страны находятся военные семи государства, включая США и Китай. По информации «Африканской инициативы», доход Джибути от иностранного военного присутствия составляет около $300 млн, или 10% ВВП.
Джибути находится на берегу Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых пунктов мировой торговли, который разделяет Аравийский полуостров и регион Африканского рога. По этим водам проходят суда, следующие через Суэцкий канал.
После начала военной операции США и Израиля в Иране последний объявил о прекращении торговли по Ормузскому проливу — одной из главных артерий мировых поставок нефти и СПГ. В случае наземного вторжения вражеских солдат на территорию Исламской Республики Тегеран также пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Этот участок входит в территориальные воды Йемена, который Иран обеспечивает оружием и использует в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.
Перекрытие пролива вынудит торговые суда из Европы, следующие в Азию, полностью огибать африканский континент через мыс Доброй Надежды. Это увеличит продолжительность пути, вырастут и расходы на топливо.
