Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президента Джибути переизбрали на шестой срок

Источник: РБК

На выборах президента в Джибути победу одержал глава страны Исмаил Омар Гелле, набрав 97,81% голосов. Это будет его шестой срок на посту президента, сообщает Информационное агентство Джибути (ADI).

Выборы прошли 10 апреля, явка составила 80,4%. Оппозиционный кандидат Мохамед Фарах Саматар от Объединенного демократического центра набрал лишь 2,19%.

В Джибути расположено самое большое в мире число иностранных военных баз. На территории страны находятся военные семи государства, включая США и Китай. По информации «Африканской инициативы», доход Джибути от иностранного военного присутствия составляет около $300 млн, или 10% ВВП.

Джибути находится на берегу Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых пунктов мировой торговли, который разделяет Аравийский полуостров и регион Африканского рога. По этим водам проходят суда, следующие через Суэцкий канал.

После начала военной операции США и Израиля в Иране последний объявил о прекращении торговли по Ормузскому проливу — одной из главных артерий мировых поставок нефти и СПГ. В случае наземного вторжения вражеских солдат на территорию Исламской Республики Тегеран также пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Этот участок входит в территориальные воды Йемена, который Иран обеспечивает оружием и использует в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.

Перекрытие пролива вынудит торговые суда из Европы, следующие в Азию, полностью огибать африканский континент через мыс Доброй Надежды. Это увеличит продолжительность пути, вырастут и расходы на топливо.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

