Президента Джибути переизбрали на шестой срок

После начала военной операции США и Израиля в Иране последний объявил о прекращении торговли по Ормузскому проливу — одной из главных артерий мировых поставок нефти и СПГ. В случае наземного вторжения вражеских солдат на территорию Исламской Республики Тегеран также пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Этот участок входит в территориальные воды Йемена, который Иран обеспечивает оружием и использует в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.