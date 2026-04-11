Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: Иран довел свою позицию по переговорам с США до сведения премьера Пакистана

По данным гостелерадиокомпании, красные линии Тегерана включают вопрос контроля Ормузского пролива, выплату репараций, размораживание иранских активов и прекращение огня во всем регионе.

Источник: AP 2024

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Иранская делегация во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом разъяснила позицию Тегерана по вопросу переговоров с американской стороной. Об этом сообщила гостелерадиокомпания (IRIB).

По ее информации, красные линии Ирана включают вопрос контроля Ормузского пролива, выплату репараций, размораживание иранских активов и прекращение огня во всем регионе.

