IRIB: Иран довел свою позицию по переговорам с США до сведения премьера Пакистана

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Иранская делегация во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом разъяснила позицию Тегерана по вопросу переговоров с американской стороной. Об этом сообщила гостелерадиокомпания (IRIB).
По ее информации, красные линии Ирана включают вопрос контроля Ормузского пролива, выплату репараций, размораживание иранских активов и прекращение огня во всем регионе.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.