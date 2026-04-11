Вэнс перед переговорами с Ираном провел встречу с премьером Пакистана

В сообщении отмечается, что в состав американской делегации, наряду с Вэнсем, вошли специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, пакистанскую сторону представляют министр внутренних дел Мохсин Накви и глава МИД Ишак Дар.
Незадолго до этого Шариф назвал переговоры в Исламабаде «исторической возможностью» и заявил, что «в Персидском заливе речь идет уже не о войне, а о мире».
Источники Reuters сообщали, что в Исламабаде пакистанские официальные лица уже провели отдельные предварительные переговоры с делегатами с обеих сторон. До встречи в столице Пакистана Вашингтон и Тегеран проводили прямые переговоры в конце февраля, перед началом американо-израильской военной операцией. В последние недели обмен позициями проходил через посредников, включая Оман, Турцию, Египет и Пакистан.
Накануне Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп дал делегации «достаточно четкие указания» перед переговорами с Ираном и охарактеризовал ожидания по саммиту как оптимистичные.
