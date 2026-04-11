Киев передал России последних семерых жителей Курской области

Среди вернувшихся, рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год, все они из Суджанского района. На белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Регион направил транспорт и врачей для оказания помощи. Губернатор отметил, что по прибытии в Курск их осмотрят врачи, при необходимости будет оказана медицинская помощь.