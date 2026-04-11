Киев передал России последних семерых жителей Курской области

В рамках обмена пленными между Россией и Украиной вместе с российскими военнослужащими Киев передал семерых последних жителей Курской области, остававшихся на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — говорится в сообщении.
Среди вернувшихся, рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год, все они из Суджанского района. На белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Регион направил транспорт и врачей для оказания помощи. Губернатор отметил, что по прибытии в Курск их осмотрят врачи, при необходимости будет оказана медицинская помощь.
«У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждается в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получит», — заверил он.
Людей доставят в пункт временного размещения, обеспечат необходимыми вещами и помогут с оформлением положенных выплат.
В феврале 2025 года Москалькова объявила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находившихся в Сумах, при этом точное число подлежащих эвакуации тогда не уточнялось.
В январе того же года омбудсмен опубликовала список разыскиваемых жителей региона, в который вошли 500 человек, отметив, что он не является исчерпывающим. По данным региональных властей, в полицию поступило около 1,2 тыс. заявлений о пропаже людей. Сопоставимые данные ранее приводил и Российский Красный Крест.
Жители Курской области оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть людей долгое время находились в пунктах временного размещения или в украинских домах.
В феврале текущего года Москалькова заявила, что десять жителей Курской области удерживаются украинской стороной в Сумах без законных оснований, и направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, указав на нарушение Женевских конвенций. Она также называла неприемлемым условие об их обмене на украинцев, задержанных за противоправные действия против России.
В начале марта омбудсмен сообщила о возвращении трех жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины, в Россию.
