С крупным Ситуационным центром в Узбекистане ознакомился Токаев

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой нового Ситуационного центра Бухарской области, который в режиме реального времени ведет круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе, включая состояние инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных систем, служб безопасности и природных процессов.