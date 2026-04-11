Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»

России были переданы 175 военных и семь жителей Курской области. Аналогичное число военных и гражданских были возвращены Украине. Двумя днями ранее стороны провели обмен телами погибших военнослужащих.

Источник: РБК

Россия в результате нового раунда обмена вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Украине были переданы 175 военных, сообщило Минобороны.

Посредничество в обмене оказали ОАЭ. «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — уточнили в ведомстве.

Также российской стороне были переданы семь жителей Курской области — они последние, кто оказался на территории Украины после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прежде рассказывала, что трое из семи оставшихся на Украине курян находились в пунктах временного размещения, четверо — у родственников.

О состоявшемся обмене сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинской стороне были переданы военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, пограничники, сержанты и офицеры, а также семь гражданских.

Двумя днями ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, украинской стороне были переданы 1 тыс. погибших военных, российской — 41 тело.

Последний обмен военнопленными прошел в два этапа — 5 и 6 марта. В первый день стороны вернули по 200 военнослужащих, во второй — по 300 военнослужащих. Посредниками тогда вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты, а также США.

