Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Саров

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров посетил Саров с рабочей поездкой. Он побывал на основных объектах Национального центра физики и математики, а также Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Вместе с ним в программе визита участвовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Делегация ознакомилась с результатами научной программы НЦФМ, пообщалась со студентами филиала МГУ имени Ломоносова и приняла участие в торжествах по случаю 80-летия Саровского ядерного центра. На праздничной церемонии Денис Мантуров зачитал поздравление от президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что именно здесь восемь десятилетий назад был заложен фундамент ядерного щита, который по сей день обеспечивает безопасность и суверенитет страны.
— Здесь созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", — говорится в поздравлении президента.
Первый вице-премьер вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам института. Он отметил, что за десятилетия предприятие выросло в многопрофильный научный центр мирового уровня, чьи компетенции давно вышли за рамки оборонной специфики. Сегодня ВНИИЭФ решает задачи в области суперкомпьютерного моделирования, создает сложные лазерные установки, ведет исследования перспективных материалов и развивает микроэлектронику.
После церемонии Денис Мантуров, Глеб Никитин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев возложили цветы к памятнику академику Юлию Харитону — основателю советского атомного проекта.
— Пожалуй, самое трудное, что может быть в мире, — это делать что-то в первый раз. И так получилось, что именно ВНИИЭФ история поручила идти впереди в создании ядерного оружия, термоядерного оружия, целого ряда технологий, востребованных сегодня в гражданском направлении, — подчеркнул Алексей Лихачев.
Он добавил, что традиция быть первыми здесь не просто хранится, но и развивается. Именно на базе института появился Национальный центр физики и математики, ставший первопроходцем среди научно-образовательных центров нового типа.
Программа визита включала и знакомство с работой самого НЦФМ. Делегация осмотрела его ключевые объекты, оценила результаты научной программы, а также пообщалась со студентами и аспирантами саровского филиала МГУ имени Ломоносова. Молодые исследователи представили гостям собственные разработки.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что в Сарове удалось создать комфортную среду для старта серьезной исследовательской работы. По его словам, большинство выпускников филиала остается в науке и трудоустраивается на предприятия «Росатома», укрепляя технологическую независимость страны.
В настоящее время в НЦФМ исследования ведутся по десяти направлениям фундаментальной физики и математики. В научную кооперацию вовлечены шестьдесят пять институтов РАН и университетов. Сейчас идет подготовка к запуску семи лабораторий класса «мидисайенс». Новая инфраструктура позволит получать результаты мирового уровня и обеспечит научное лидерство России в критически важных сферах.