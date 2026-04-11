В Исламабаде начались переговоры американской и иранской делегаций

Трамп заявил, что в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде началась встреча американской и иранской делегаций, заявила журналистка телеканала NewsNation после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно», — заявила она.

По ее словам, президент США также отметил, что скоро станет ясно, откровенен ли Иран во время встречи.

Утром в субботу саудовский телеканал Al Hadath передавал, что стороны провели непрямые переговоры. В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.

В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.

Тегеран подчеркивал, что ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать переговоры с Вашингтоном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше