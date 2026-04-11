В Исламабаде начались переговоры американской и иранской делегаций

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде началась встреча американской и иранской делегаций, заявила журналистка телеканала NewsNation после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно», — заявила она.
Утром в субботу саудовский телеканал Al Hadath передавал, что стороны провели непрямые переговоры. В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
Тегеран подчеркивал, что ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать переговоры с Вашингтоном.