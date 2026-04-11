Мэр Самары Иван Носков провел заседание Совета директоров городских предприятий

Мэр Самары Иван Носков провел заседание Совета директоров промышленных предприятий города. Участники обсудили предстоящее рейтинговое голосование по выбору жителями общественных пространств для благоустройства в следующем году и перспективы участия в нацпроекте «Профессионалитет», который нацелен на создание новых трудовых кадров.
«Сейчас в Самаре работают обучающие кластеры в сферах машиностроения, строительства, железнодорожного транспорта, педагогики, правоохранительной деятельности и управления. В этом году их число вырастет до десяти» — написал глава города в MAX.
Положительный отклик при обсуждении получил конкурс «Лучшее предприятие Самары — 2026», целью которого является отметить трудовые коллективы и рассказать о людях, создающих промышленный потенциал города.