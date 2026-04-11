Мэр Самары Иван Носков провел заседание Совета директоров городских предприятий

Иван Носков обсудил с руководителями промышленных предприятий Самары благоустройство и подготовку кадров.

Источник: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков провел заседание Совета директоров промышленных предприятий города. Участники обсудили предстоящее рейтинговое голосование по выбору жителями общественных пространств для благоустройства в следующем году и перспективы участия в нацпроекте «Профессионалитет», который нацелен на создание новых трудовых кадров.

«Сейчас в Самаре работают обучающие кластеры в сферах машиностроения, строительства, железнодорожного транспорта, педагогики, правоохранительной деятельности и управления. В этом году их число вырастет до десяти» — написал глава города в MAX.

Положительный отклик при обсуждении получил конкурс «Лучшее предприятие Самары — 2026», целью которого является отметить трудовые коллективы и рассказать о людях, создающих промышленный потенциал города.