Россия вернула 175 военных в рамках обмена с Украиной. Видео

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по формуле «175 на 175», сообщило Минобороны.
Посредником в обмене выступили ОАЭ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в Минобороны.
В ходе обмена российской стороне также передали семерых жителей Курской области, которые оставались на территории Украины после вторжения ВСУ в 2024 году. Среди вернувшихся — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год, все они из Суджанского района.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.
