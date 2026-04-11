Мединский рассказал о «долгом и сложном» согласовании обмена пленными

Значительную работу по организации обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175» провели представители Минобороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.

Сам обмен он назвал «очень сложным».

«Согласовывали долго и тяжело. Огромную работу проделали сотрудники МО, ФСБ и уполномоченная Татьяна Москалькова», — отметил Мединский.

Россия в ходе нового раунда обмена вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Украине переданы 175 военных. Также российской стороне были переданы семь жителей Курской области — они последние, кто оставался на территории Украины после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Посредничество в обмене обеспечили Объединенные Арабские Эмираты.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. После этого они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Жителей Курской области скоро доставят в пункт временного размещения, обеспечат необходимыми вещами и помогут с оформлением положенных выплат.

Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше