Мединский рассказал о «долгом и сложном» согласовании обмена пленными

Значительную работу по организации обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175» провели представители Минобороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.
Сам обмен он назвал «очень сложным».
«Согласовывали долго и тяжело. Огромную работу проделали сотрудники МО, ФСБ и уполномоченная Татьяна Москалькова», — отметил Мединский.
Россия в ходе нового раунда обмена вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Украине переданы 175 военных. Также российской стороне были переданы семь жителей Курской области — они последние, кто оставался на территории Украины после вторжения ВСУ в августе 2024 года.
Посредничество в обмене обеспечили Объединенные Арабские Эмираты.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. После этого они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Жителей Курской области скоро доставят в пункт временного размещения, обеспечат необходимыми вещами и помогут с оформлением положенных выплат.
