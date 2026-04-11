Иран озвучил список «красных» линий для переговоров с США

Иранcкая делегация передала премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу, выступающему посредником в переговорах с США, список своих «красных линий» на переговорах с США, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Источник: РБК

Среди условий Ирана — контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплата военных репараций, разморозка заблокированных активов Исламской Республики и прекращение огня, которое должно соблюдаться по всему региону.

Тегеран настаивает на том, что эти требования должны быть выполнены до начала переговоров.

Шариф ранее охарактеризовал переговоры США и Ирана в Исламабаде как «историческую возможность» и назвал их ключевой задачей достижение перемирия и урегулирование вопросов дипломатическим путем. Пакистанский премьер подчеркнул, что успешный результат переговоров позволит спасти множество жизней.

Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. Переговоры американской и иранской делегаций запланированы на 11 апреля в Пакистане.

Материал дополняется.

