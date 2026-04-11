Ученые усомнились в существовании устройства ЦРУ «Призрачный шепот»

Новейшее устройство ЦРУ «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), которое, как писала New York Post (NYP), позволило спасти американского пилота в Иране, зафиксировав его сердцебиение, скорее всего, является выдумкой, поскольку нарушает известные законы физики. Такое мнение выразили ученые-физики, передает журнал Scientific American.
NYP 8 апреля сообщила, что ЦРУ спасло сбитого летчика в Иране с помощью устройства «Призрачный шепот», использующего «дальнодействующую квантовую магнитометрию» и ИИ для обнаружения сердцебиения. Источник газеты сравнил это с ситуацией, когда можно «услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни».
Спасательная операция, признают ученые, действительно была — обнаружить летчика помог аварийный маяк на его борту. Однако описанная NYT технология не подтверждается рецензируемыми исследованиями в научных журналах.
Профессор Джон Виксво (Университет Вандербильта) объяснил, что магнитное поле сердца слабое. «На поверхности грудной клетки… поле едва заметно. Если вы отойдете на метр, амплитуда сигнала уменьшится до одной тысячной от первоначальной». На километре сигнал исчезает, отметил он.
Физик и автор книги «Как научить собаку квантовой физике» Чад Орзел добавил, что квантовому прибору пришлось бы бороться с магнитным полем Земли и «сердцебиением овец, собак и зайцев — всего, что бегает вокруг». Клинические датчики работают «на расстоянии нескольких сантиметров», заверил он. При этом даже ИИ не помог бы: на расстоянии километра сигнал ослабевает «примерно до одной триллионной части своей силы», добавил Орзел.
Другой физик Брэдли Рот согласился с оценкой коллег: «Люди измеряют магнитное поле сердца уже 60 лет… обычно в лаборатории с экранированием, всего в нескольких сантиметрах от сердца, и даже тогда его едва удается зафиксировать».
The Times добавил, что в ночь спасательной операции устройство должно было зафиксировать несколько источников сердцебиения, поскольку бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находились в том же районе, ведя поиски сбитого летчика.
«Если описание технологии верно, то, по моим предположениям, это магнитометр ночного видения, установленный на дроне, вероятно, массив магнитометров», — сказал профессор физики Университета Висконсина в Мэдисоне Тэд Уокер, передает NYP.
Он подчеркнул, что магнитометр необходимо располагать максимально близко к источнику сигнала. По его словам, «было бы поразительно обнаружить сердцебиение на расстоянии даже 100 м». При этом он допустил, что на такой дистанции сигнал взрослого человека теоретически можно уловить в условиях очень слабого магнитного поля при наличии времени и сложной обработки. Однако, добавил он, «лучшие магнитометры ночного видения, о которых я слышал… потребовали бы нескольких дней усреднения сигнала» для достижения предела обнаружения в 100 м.
Уокер заключил: «Мне неизвестны какие-либо опубликованные исследования, которые хотя бы приблизились бы к показателям, необходимым для обнаружения сердцебиения человека на расстоянии 100 м».
Изначально источники утверждали, что устройство работало вместе со спасательным маяком, который пилот активировал, пишет NYP. Один из источников сообщил, что «Призрачный шепот» обнаружил пилота, когда тот выбрался из горной расщелины, чтобы эпизодически использовать стандартный маяк Boeing, — делал он это редко, чтобы избежать обнаружения.
Физик Дмитрий Будкер пояснил, что современные магнитометры действительно способны засечь солдат с автоматами АК-47 в неглубоких туннелях, а магнитную связь применяют шахтеры в глубоких шахтах, где радиосвязь работает плохо. Однако в иранском сценарии, по его мнению, пилоту понадобился бы какой-то дополнительный предмет, создающий магнитное поле, «помимо бьющегося сердца, чтобы обеспечить возможность обнаружения на расстоянии». Гораздо эффективнее, добавил он, были бы другие инструменты — например, инфракрасная камера для улавливания дыхания или спутники, способные получать сверхдетальные снимки.
Как писала NYP, устройство разработало Skunk Works — секретное подразделение Lockheed Martin, занимающееся перспективными аэрокосмическими разработками. «Призрачный шепот» протестировали на вертолетах Black Hawk, а в будущем могут начать использовать на истребителях F-35, отметила газета. Пустынный ландшафт Ирана стал идеальной локацией для первого применения: по словам источника, из-за низких электромагнитных помех и почти полного отсутствия конкурирующих сигналов там была «почти идеальная среда».
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф до этого заявил, что при поисках летчика были использованы «уникальные технологии, которыми не обладает ни одна другая разведслужба». Проведенную операцию он сравнил с поиском одной песчинки посреди пустыни.