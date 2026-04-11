На Западе раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США

RS: Иран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft.

«Обстановка складывается в пользу Ирана. Давление из-за промежуточных выборов в США, замедление мировой экономики и рост цен на нефть подталкивают Соединенные Штаты к поиску договоренности. Исламская республика же умеет ждать, и время работает на нее», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что иранское предложение из десяти пунктов, предусматривающее сохранение за Тегераном господства в Ормузском проливе и полную отмену санкций, показывает, что страна ведет переговоры с позиции силы, а не отчаяния.

В субботу в Исламабаде начались переговоры американской и иранской сторон.

В делегацию от США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

