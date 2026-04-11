Эррол Маск возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

Предприниматель и политический деятель ЮАР Эррол Маск, отец Илона Маска, прибыл в Нижний Новгород. В рамках своей поездки он вместе с зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрием Старостиным возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дмитрий Старостин отметил, что такие неофициальные встречи особенно ценны, ведь они располагают к искреннему разговору и живому обмену мнениями. Он добавил, что нижегородской стороне было приятно слышать теплые отзывы Эррола Маска о регионе, его истории и культуре.
— Подобные встречи способствуют укреплению международной узнаваемости региона и привлекают внимание людей. Ждем в Нижнем Новгороде новых гостей и потенциальных партнеров, — считает Дмитрий Старостин.
Программа визита не ограничилась мемориальной церемонией. Эррол Маск побывал в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК», где осмотрел инфраструктуру коливингов и оценил условия, созданные для работы технологических команд. Там же состоялась встреча с учеными: обсуждались возможные направления сотрудничества с Университетом «НЕЙМАРК», создание совместных лабораторий, а также научные вопросы, включая исследование темной энергии и гравитации.
Кроме того, гость пообщался с иностранцами, которые переехали в Нижегородскую область при поддержке Агентства «ОКА». На сегодняшний день регион принял уже более ста таких переселенцев, еще 1200 заявок находится на стадии рассмотрения.
По итогам визита Эррол Маск признался, что впечатлен Нижним Новгородом и видит ряд перспективных направлений для сотрудничества. Ранее он уже высказывался о потенциале региона и считает, что завод Tesla мог бы появиться именно здесь.