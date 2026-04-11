Началось объявленное Россией перемирие на Пасху

Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечаться 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.