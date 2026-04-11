Началось объявленное Россией перемирие на Пасху

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.
Что известно о перемирии:
Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
В течение указанного срока российской армии поручено остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника.
Это будет четвертое по счету перемирие с начала военной операции.
Первое перемирие объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 00:00 мск 8 января.
Второе перемирие — пасхальное — объявлялось в 2025 году с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
Третьим стало объявленное Россией перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно началось с 0:00 мск в ночь с 7 на 8 мая и закончилось в 0:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
«Оно [перемирие] носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести, а также доставке необходимой помощи в зоны, пострадавшие от военных действий.
Позиция Украины.
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие. Он добавил, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Перед этим Зеленский сообщил, что передал через США предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи.
«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру», — написал он в телеграм-канале.
За четыре часа до начала перемирия Зеленский подтвердил, что Украина будет соблюдать режим тишины. Он также рассказал, что обсудил с главкомом ВСУ «порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня», а информация о «зеркальном характере» действий и возможном продолжении перемирия была доведена до российской стороны.
Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечаться 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.
Обмен военнопленными перед Пасхой.
До вступления перемирия в силу Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Помимо военнослужащих каждая из сторон вернула по семь гражданских — в Россию вернулась последняя группа жителей Курской области, которые находились на украинской территории.
Среди вернувшихся гражданских, как рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн, — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год, все они из Суджанского района. На белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Помощник российского президента Владимир Мединский отметил, что согласование деталей нового обмена проходило «долго и тяжело». Посредничество в обмене как и прежде обеспечили Объединенные Арабские Эмираты.