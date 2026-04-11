ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на Запорожском направлении, написав об этом колонку в газете Daily Mail.
Как следует из материала, Джонсон побывал на позициях 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя.
В статье экс-премьер раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине. Он также призвал передавать Киеву больше дальнобойного оружия.
В ходе поездки Джонсон также отснял материал для документального фильма, который позже покажет британский телеканал Channel 5. Дата выхода фильма не уточняется.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.