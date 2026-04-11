Трамп утверждает, что США «приступают к расчистке» Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов не пояснил, что какие именно шаги намерена предпринять американская сторона.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что США «приступают к расчистке» Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства в нем.

«Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим», — написал американский лидер в Truth Social. Он не пояснил, что какие именно шаги намерена предпринять американская сторона.

